Выплаты на детей: в Новосибирской области перечислено почти 500 тысяч пособий

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Более 445 тысяч выплат получили семьи с детьми в Новосибирской области; всего на назначение выплат в регионе принято 544 250 заявлений.

В рамках реализации дополнительных мер социальной поддержки семьям с детьми в регионе уже перечислено 445 435 пособий. Об этом сообщается на странице Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Новосибирской области

Речь идет о новых выплатах, введённых президентом как мера поддержки семей с детьми в период пандемии коронавируса.

Так, ежемесячное пособие на детей от 3 до 7 лет малоимущим семьям уже выплачено 43 266 получателям. Право на выплату распространяется на семьи, где доход на каждого члена семьи ниже 11738,0 рубля, т. е. ниже одного прожиточного минимума на человека. В Новосибирской области размер выплаты составляет 6018,5 рубля, пособие назначается как по заявлению, так и в беззаявительном порядке. За назначением выплаты обратились более 100 тысяч заявителей.

В регионе доступны дистанционные формы подачи заявлений на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет и выплаты на детей в возрасте до 3 лет через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

С апреля этого года семьи с детьми, где родители потеряли работу после 1 марта, получают доплату в размере 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Данной мерой социальной поддержки уже воспользовались 9 403 безработных жителя Новосибирской области.

С 1 июня в регионе начали также производить единовременные выплаты в 10 тысяч рублей семьям на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля). По данным Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Новосибирской области уже поступило 323 113 заявлений. Пособие уже перечислено более 308 тысячам получателей. В июле эту выплату получат семьи с детьми от 0 до 16 лет.

На получение выплат на детей в возрасте до 3 лет, родившимся с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года, принято более 54 тысяч заявлений, выплата перечислена 46 417 получателям. Напомним, по данной мере социальной поддержки были отменены ограничения, связанные с наличием материнского капитала. Размер выплаты составляет 5000 рублей. Выплатной период – с апреля по июнь текущего года.

В июне текущего года произведено 37 578 выплат на детей в возрасте до 3 лет семьям, имеющим право на материнский капитал.

Кроме того, с июня 2020 года повысили вдвое пособия по уходу за ребенком до 1,5 года для неработающих граждан.

Задать вопросы по детским выплатам можно по телефонам горячей линии. В регионе работают телефоны горячих линий министерства труда и социального развития Новосибирской области (8 800 100-0082) и Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Новосибирской области ((383) 229-19-49).

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, когда перечислят вторую выплату 10 000 рублей на детей до 16 лет.