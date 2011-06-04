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«Жутко, кровища»: страшное столкновение «Газели» и фуры произошло под Новосибирском

сегодня 19:43

Фото из паблика «АСТ-54»

В Новосибирской области произошло ДТП с пострадавшими; одного из участников зажало в кабине искорёженного автомобиля.

В пятницу, 3 июля, на трассе Р-254 между селом Убинское и городом Каргат столкнулись два автомобиля. Грузовая «Газель» влетела в стоящий тягач с полуприцепом. Информацию о ДТП выложили в паблике «АСТ-54»

Как сообщают очевидцы столкновения, в результате аварии кабина «Газели» оказалась смята, а её водителя зажало в салоне.

Подписчики автомобильного сообщества не поскупились на эмоции в комментарии к публикации.

«Как жутко... кровище... Дай Боже выжить водителю!» – написала жительница Новосибирска Арина Бострикова (орфография и пунктуация сохранены, – прим. Сиб.фм).

Один из читателей городского паблика предположил, что водитель «Газели» мог уснуть за рулём или хотел обогнать впереди идущий автомобиль, но, увидев встречное движение, вернулся в свою полосу для предотвращения лобового столкновения.

Подробности аварии уточняются.

Напомним, вечером 1 июля в Новосибирске произошла страшная авария с пострадавшими.

Автор:
Михаил Докукин
блогер, фотограф, путешественник

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Теги

Новосибирская область
авария
Новосибирск
ДТП

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