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6 632 человека заболели коронавирусом в России за сутки

сегодня 16:53

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

Федеральный оперштаб обнародовал ситуацию с COVID-19 в России; за прошедшие сутки инфекцию выявили у 6 632 человек.

В России за сутки выявлено 6632 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 30 июня сообщили в федеральном оперативном штабе. Медики зафиксировали 168 летальных исходов.

Новые факты заболевания выявлены в 84 регионах страны:

🔸 Москва — 680
🔸 Московская область — 275
🔸 Ханты-Мансийский АО — 273
🔸 Санкт-Петербург — 271
🔸 Свердловская область — 268
🔸 Иркутская область — 235
🔸 Нижегородская область — 225
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 197
🔸 Воронежская область — 152
🔸 Красноярский край — 136
🔸 Мурманская область — 134
🔸 Челябинская область — 128
🔸 Архангельская область — 117
🔸 Новосибирская область — 111
🔸 Ульяновская область — 107
🔸 Республика Тыва — 100
🔸 Саратовская область — 98
🔸 Ставропольский край — 96
🔸 Ростовская область — 94
🔸 Алтайский край — 92
🔸 Волгоградская область — 91
🔸 Самарская область — 87
🔸 Омская область — 87
🔸 Оренбургская область — 81
🔸 Тюменская область — 81
🔸 Пензенская область — 75
🔸 Хабаровский край — 74
🔸 Приморский край — 69
🔸 Тульская область — 68
🔸 Ивановская область — 67
🔸 Кемеровская область — 67
🔸 Республика Коми — 63
🔸 Томская область — 63
🔸 Чувашская Республика — 62
🔸 Краснодарский край — 59
🔸 Республика Саха (Якутия) — 57
🔸 Республика Дагестан — 55
🔸 Пермский край — 54
🔸 Белгородская область — 52
🔸 Калужская область — 52
🔸 Брянская область — 51
🔸 Курская область — 51
🔸 Ленинградская область — 51
🔸 Забайкальский край — 49
🔸 Владимирская область — 47
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 47
🔸 Новгородская область — 46
🔸 Республика Башкортостан — 46
🔸 Камчатский край — 46
🔸 Ярославская область — 45
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 44
🔸 Республика Карелия — 43
🔸 Смоленская область — 42
🔸 Тамбовская область — 42
🔸 Тверская область — 42
🔸 Курганская область — 41
🔸 Астраханская область — 40
🔸 Республика Хакасия — 40
🔸 Рязанская область — 39
🔸 Республика Калмыкия — 39
🔸 Республика Татарстан — 38
🔸 Республика Мордовия — 37
🔸 Республика Бурятия — 37
🔸 Липецкая область — 35
🔸 Псковская область — 35
🔸 Орловская область — 34
🔸 Кировская область — 33
🔸 Сахалинская область — 33
🔸 Магаданская область — 32
🔸 Республика Алтай — 31
🔸 Амурская область — 31
🔸 Республика Адыгея — 29
🔸 Республика Марий Эл — 28
🔸 Республика Ингушетия — 26
🔸 Удмуртская Республика — 23
🔸 Костромская область — 22
🔸 Вологодская область — 22
🔸 Республика Северная Осетия — 22
🔸 Калининградская область — 18
🔸 Чеченская Республика — 9
🔸 Республика Крым — 6
🔸 Севастополь — 3
🔸 Ненецкий АО — 2
🔸 Еврейская АО — 2

Всего на сегодняшний день в России выявлено 674 515 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 027 летальных исходов, выздоровели 446 879 человек.

Автор:
Михаил Докукин
блогер, фотограф, путешественник

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