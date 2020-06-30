6 632 человека заболели коронавирусом в России за сутки
Фото Михаила Докукина/Сиб.фм
Федеральный оперштаб обнародовал ситуацию с COVID-19 в России; за прошедшие сутки инфекцию выявили у 6 632 человек.
В России за сутки выявлено 6632 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 30 июня сообщили в федеральном оперативном штабе. Медики зафиксировали 168 летальных исходов.
Новые факты заболевания выявлены в 84 регионах страны:
Москва — 680
Московская область — 275
Ханты-Мансийский АО — 273
Санкт-Петербург — 271
Свердловская область — 268
Иркутская область — 235
Нижегородская область — 225
Ямало-Ненецкий АО — 197
Воронежская область — 152
Красноярский край — 136
Мурманская область — 134
Челябинская область — 128
Архангельская область — 117
Новосибирская область — 111
Ульяновская область — 107
Республика Тыва — 100
Саратовская область — 98
Ставропольский край — 96
Ростовская область — 94
Алтайский край — 92
Волгоградская область — 91
Самарская область — 87
Омская область — 87
Оренбургская область — 81
Тюменская область — 81
Пензенская область — 75
Хабаровский край — 74
Приморский край — 69
Тульская область — 68
Ивановская область — 67
Кемеровская область — 67
Республика Коми — 63
Томская область — 63
Чувашская Республика — 62
Краснодарский край — 59
Республика Саха (Якутия) — 57
Республика Дагестан — 55
Пермский край — 54
Белгородская область — 52
Калужская область — 52
Брянская область — 51
Курская область — 51
Ленинградская область — 51
Забайкальский край — 49
Владимирская область — 47
Кабардино-Балкарская Республика — 47
Новгородская область — 46
Республика Башкортостан — 46
Камчатский край — 46
Ярославская область — 45
Карачаево-Черкесская Республика — 44
Республика Карелия — 43
Смоленская область — 42
Тамбовская область — 42
Тверская область — 42
Курганская область — 41
Астраханская область — 40
Республика Хакасия — 40
Рязанская область — 39
Республика Калмыкия — 39
Республика Татарстан — 38
Республика Мордовия — 37
Республика Бурятия — 37
Липецкая область — 35
Псковская область — 35
Орловская область — 34
Кировская область — 33
Сахалинская область — 33
Магаданская область — 32
Республика Алтай — 31
Амурская область — 31
Республика Адыгея — 29
Республика Марий Эл — 28
Республика Ингушетия — 26
Удмуртская Республика — 23
Костромская область — 22
Вологодская область — 22
Республика Северная Осетия — 22
Калининградская область — 18
Чеченская Республика — 9
Республика Крым — 6
Севастополь — 3
Ненецкий АО — 2
Еврейская АО — 2
Всего на сегодняшний день в России выявлено 674 515 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 027 летальных исходов, выздоровели 446 879 человек.
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