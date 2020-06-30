6 632 человека заболели коронавирусом в России за сутки

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

Федеральный оперштаб обнародовал ситуацию с COVID-19 в России; за прошедшие сутки инфекцию выявили у 6 632 человек.

В России за сутки выявлено 6632 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 30 июня сообщили в федеральном оперативном штабе. Медики зафиксировали 168 летальных исходов.

Новые факты заболевания выявлены в 84 регионах страны:

Москва — 680

Московская область — 275

Ханты-Мансийский АО — 273

Санкт-Петербург — 271

Свердловская область — 268

Иркутская область — 235

Нижегородская область — 225

Ямало-Ненецкий АО — 197

Воронежская область — 152

Красноярский край — 136

Мурманская область — 134

Челябинская область — 128

Архангельская область — 117

Новосибирская область — 111

Ульяновская область — 107

Республика Тыва — 100

Саратовская область — 98

Ставропольский край — 96

Ростовская область — 94

Алтайский край — 92

Волгоградская область — 91

Самарская область — 87

Омская область — 87

Оренбургская область — 81

Тюменская область — 81

Пензенская область — 75

Хабаровский край — 74

Приморский край — 69

Тульская область — 68

Ивановская область — 67

Кемеровская область — 67

Республика Коми — 63

Томская область — 63

Чувашская Республика — 62

Краснодарский край — 59

Республика Саха (Якутия) — 57

Республика Дагестан — 55

Пермский край — 54

Белгородская область — 52

Калужская область — 52

Брянская область — 51

Курская область — 51

Ленинградская область — 51

Забайкальский край — 49

Владимирская область — 47

Кабардино-Балкарская Республика — 47

Новгородская область — 46

Республика Башкортостан — 46

Камчатский край — 46

Ярославская область — 45

Карачаево-Черкесская Республика — 44

Республика Карелия — 43

Смоленская область — 42

Тамбовская область — 42

Тверская область — 42

Курганская область — 41

Астраханская область — 40

Республика Хакасия — 40

Рязанская область — 39

Республика Калмыкия — 39

Республика Татарстан — 38

Республика Мордовия — 37

Республика Бурятия — 37

Липецкая область — 35

Псковская область — 35

Орловская область — 34

Кировская область — 33

Сахалинская область — 33

Магаданская область — 32

Республика Алтай — 31

Амурская область — 31

Республика Адыгея — 29

Республика Марий Эл — 28

Республика Ингушетия — 26

Удмуртская Республика — 23

Костромская область — 22

Вологодская область — 22

Республика Северная Осетия — 22

Калининградская область — 18

Чеченская Республика — 9

Республика Крым — 6

Севастополь — 3

Ненецкий АО — 2

Еврейская АО — 2

Всего на сегодняшний день в России выявлено 674 515 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 027 летальных исходов, выздоровели 446 879 человек.