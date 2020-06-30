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Авиакомпании России уличили в нарушении санитарных требований

сегодня 09:52

Фото из открытых источников

Многие российские авиакомпании нарушают санитарные требования, не измеряя температуру тела пассажиров; в список попала и S7.

Авиакомпании России массово нарушают санитарные требования из-за коронавируса. Об этом сообщет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо заместителя руководителя Ространснадзора Андрея Шнырева.

Письмо направлено на имя руководителя Росавиации Александра Нерадько. С 1 по 24 июня сотрудники Ространснадзора провели 543 рейда в аэропортах и на воздушных судах. В результате было выявлено 518 нарушений.

Отмечается, что проверки охватили аэропорты по всей России. Самое частое нарушение — компании не измеряют температуру тела у пассажиров. Подобные нарушения выявили в авиакомпаниях «Аэрофлот», S7, «Победа», «Россия», «Ямал», «Ираэро», «Алроса» и «Азимут».

Напомним, 2 июля самолёт S7 едва не столкнулся в воздухе с другим лайнером.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Россия
авиаперевозки
коронавирус

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