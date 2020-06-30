Бесплатная парковка для инвалидов: правила получения льготы упростили

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До 1 июля знак на автомобиль, подтверждающий право на бесплатную парковку, выдавали в учреждениях медико-социальной экспертизы после личного посещения; теперь оформить знак можно не выходя из дома.

Людям с инвалидностью для получения права на бесплатную парковку достаточно будет подать заявление об использовании транспортного средства в Пенсионный фонд России (ПФР) через портал госуслуг, личный кабинет в Федеральном реестре инвалидов или через МФЦ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтруда.

«Теперь для получения права на льготную парковку достаточно будет подать заявление об использовании транспортного средства в ПФР через портал государственных услуг, личный кабинет Федерального реестра инвалидов или через МФЦ, а после внесения сведений в реестр установить на автомобиль знак в соответствии с правилами ПДД. Такой механизм упростит реализацию права инвалидов на парковку», — пояснили в министерстве.

Отмечается, что имеющие знак «Инвалид» могут использовать его до конца текущего года. До 1 января 2021 года необходимо подать заявление в ПФР для размещения сведений о транспортном средстве в федеральном реестре.

Заявление подается в отношении только одного транспортного средства. При изменении данных автомобиля подается еще одно заявление с актуальными данными.

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