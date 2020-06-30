Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Бесплатная парковка для инвалидов: правила получения льготы упростили

сегодня 07:36

Фото Pixabay.com

До 1 июля знак на автомобиль, подтверждающий право на бесплатную парковку, выдавали в учреждениях медико-социальной экспертизы после личного посещения; теперь оформить знак можно не выходя из дома.

Людям с инвалидностью для получения права на бесплатную парковку достаточно будет подать заявление об использовании транспортного средства в Пенсионный фонд России (ПФР) через портал госуслуг, личный кабинет в Федеральном реестре инвалидов или через МФЦ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтруда.

«Теперь для получения права на льготную парковку достаточно будет подать заявление об использовании транспортного средства в ПФР через портал государственных услуг, личный кабинет Федерального реестра инвалидов или через МФЦ, а после внесения сведений в реестр установить на автомобиль знак в соответствии с правилами ПДД. Такой механизм упростит реализацию права инвалидов на парковку», — пояснили в министерстве.

Отмечается, что имеющие знак «Инвалид» могут использовать его до конца текущего года. До 1 января 2021 года необходимо подать заявление в ПФР для размещения сведений о транспортном средстве в федеральном реестре.

Заявление подается в отношении только одного транспортного средства. При изменении данных автомобиля подается еще одно заявление с актуальными данными.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал о выплатах и льготах приёмным родителям.

Автор:
Олеся Сметанникова

0

Теги

льготы
парковка

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

154591
Единственный регион России высказался против поправок в Конституцию
122028
Вторая волна выплат 10000 рублей: в ПФР назвали сроки зачисления денег
78058
Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля
55381
6 693 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
43084
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 1 июля – публичное раскаяние мэра из Индонезии, массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Южной Корее, продление режима ЧП в Таиланде
38393
Снова три смерти и сотня заболевших – коронавирус в Новосибирске: сообщение штаба на 13:00 1 июля
31949
Выплата 10000 рублей на ребёнка: обещанные Путиным деньги начали поступать на счета россиян