На маски, перчатки и термометры: бизнес получит господдержку на борьбу с коронавирусом

Фото kremlin.ru

Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий для бизнеса на профилактику COVID-19; подать заявление можно будет с 15 июня.

Предпринимателям выдадут субсидии для профилактики коронавируса, правила предоставления утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Заявку на выплату можно будет подать через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа, сообщили в пресс-центре Правительства России.

Помощь смогут получить около 500 тысяч компаний. Она призвана компенсировать затраты на профилактику инфекции. Предприятия должны обеспечить персонал масками и перчатками, организовать измерение температуры и принять меры для соблюдения социальной дистанции.

В числе организаций те, кто ведёт бизнес в сфере гостеприимства, бытовых услуг, общепита, спорта и дополнительного образования, а также социально ориентированные некоммерческие организации. Её размер составит 15 тыс. рублей на первоначальные расходы и ещё 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника по численности на май 2020 года.

Для получения выплат, у компании не должно быть недоимок по налогам и страховым взносам, превышающих 3 тыс. рублей, также субсидии не получат организации, которые проходят процедуру ликвидации или банкротства.

На новую субсидию Правительство уже выделило 20 млрд рублей. Помощь будет доступна компаниям, в которых занято около 1,8 миллиона человек.

Напомним, 28 июня Михаил Мишустин пообещал россиянам с детьми дешёвые кредиты на отечественные авто.