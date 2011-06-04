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Боится людей и не ориентируется на местности: полиция и волонтёры третьи сутки ищут подростка-аутиста в Новосибирске

вчера 23:41

Фото пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, из группы «Лиза Алерт Новосибирск»

В Новосибирске бесследно исчез 14-летний парень; местонахождение пропавшего до сих пор не установлено.

Со 2 июля по пабликам и СМИ разлетается призыв о помощи в поиске Олега Иванова, который пропал при загадочных обстоятельствах.

Известно, что парень вместе с отцом приехал в Октябрьский район на общественном транспорте. Выйдя из него, оба направились в сторону МЖК «Восточный». По пути им встретился мужчина с большой собакой, у которого отец уточнил маршрут, попросив пристегнуть собаку.

14-летний подросток в это время испугался и начал пятиться в сторону поля. Пока мужчины беседовали, парень скрылся из вида, с тех пор его не видели.

Добровольцы и полиция озадачены поисками юноши, испугавшегося собаки и просят помощи в поисках.

В момент исчезновения Олег был одет в чёрную футболку, зелёные шорты в клетку, на ногах сандалии коричневого цвета. На шортах имеется бирка с координатами, куда можно сообщить о его местоположении.

В полиции отметили, что у парня слабо развита речь, он боится людей, не ориентируется на местности.

«Просьба к гражданам, имеющим дачные участки в районе ТЭЦ-5, посёлка Раздольный, Золоотвал, проверить свои участки на предмет возможного нахождения там разыскиваемого», сообщили в полиции.

Напомним, 27 июня стало известно о том, что в Новосибирске завершились поиски пропавшей перед Новым годом женщины.

Автор:
Михаил Докукин
блогер, фотограф, путешественник

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