Детский ад: в десяти детских учреждениях России выявили вспышки коронавируса

Вспышки новой коронавирусной инфекции зафиксированы в детских учреждениях в десяти регионах России; генеральная прокуратура считает, это вина учреждений.

В десятке детских садов в России выявили вспышки коронавируса. Это случилось из-за несоблюдения карантинных мер и санитарных норм, сообщается на сайте генеральной прокуратуры РФ.

«По поручениям Генеральной прокуратуры РФ прокурорами проведен ряд проверок по фактам массовых заболеваний коронавирусной инфекцией воспитанников учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей, и дошкольных образовательных организаций. Вспышки COVID-19 зафиксированы в детских учреждениях в Камчатском, Пермском краях, Амурской, Архангельской, Воронежской, Магаданской, Орловской, Саратовской, Свердловской и Ростовской областях», — говорится в сообщении.

В результате проверок установлено, что массовым заболеваниям способствовало несоблюдение карантинных мер, а также требований санитарных норм. Добавляется, что для устранения нарушений прокурорами внесены более 20 актов прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, заведено уголовное дело о халатности из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками детского дома в Воронеже обязанностей, что повлекло заражение COVID-19. Сообщает РИА Новости.

«В результате принятых мер во всех организациях проведён комплекс противоэпидемиологических мероприятий, детские дома и центры укомплектованы необходимым количеством средств индивидуальной защиты, передвижными облучателями-рециркуляторами воздуха и другим», — добавляется в сообщении ГП РФ.

Все инфицированные дети в настоящее время находятся в удовлетворительном состоянии.

Напомним, в Новосибирске нашли детский сад, который работал без тревожной кнопки.