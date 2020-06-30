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Экс-президент Казахстана вылечился от коронавируса

сегодня 14:15

Фото из открытых источников

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса; об этом он сообщил в обращении к народу.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса. Об этом он сообщил на своём сайте в обращении к народу.

«Благодаря усилиям врачей и неукоснительному выполнению их требований и рекомендаций, а также общей поддержке и всем теплым пожеланиям я преодолел недуг, чувствую себя хорошо и приступаю к полноценной работе. Вместе со своим народом я ощутил всю тяжесть этой болезни и хотел бы пожелать всем, кто сейчас находится на излечении, терпения, мужества и скорейшего выздоровления», — заявил Назарбаев.

Бывший глава государства отметил, что пандемия стала испытанием для всего человечества. Назарбаев упомянул труд врачей, которые находятся в авангарде борьбы с новой инфекцией, и выразил медикам особую благодарность.

Напомним, Казахстан вводит карантин из-за коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

коронавирус
назарбаев

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