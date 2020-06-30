Ещё один человек умер в Кузбассе от коронавируса

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В Кемеровской области выявлен ещё 71 случай коронавируса; умер пациент.

Одиннадцатый пациент умер в Кузбассе от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, за сутки выявлен 71 новый случай заражения. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

«Ещё у 71 пациента подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Одна пациентка скончалась. У женщины из Новокузнецка развилась тяжелая форма пневмонии. 43 пациента были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 843 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1090 больных коронавирусом», – написал глава региона в своем Telegram-канале.

Напомним, в Новосибирской области на 4 июля выявлено ещё 111 случаев коронавируса.