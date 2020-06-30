Ещё три пациента умерли в новосибирских клиниках от коронавируса

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

В Новосибирске уже 108 человек умерли от коронавируса; трое – за последние сутки.

В оперативном штабе сообщили об увеличении числа летальных исходов от коронавируса.

«Скончались ещё три пациента: двое мужчин, их возраст 71 год и 87 лет, и женщина, ей было 58 лет. Всего в Новосибирской области зафиксировано 108 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19», — говорится в сообщении.

В отделениях интенсивной терапии находятся 85 человек. На ИВЛ – 22 пациента.

Напомним, за сутки в Новосибирске заболели коронавирусом ещё 111 человек.