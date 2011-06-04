Главное колесо обозрения в Новосибирске выставили на продажу
Фото Сиб.фм и Авито
В Новосибирске продают колесо обозрения на Михайловской набережной; информация появилась на сайте объявлений.
В Новосибирске выставили на продажу колесо обозрения на Михайловской набережной. Объявление появилось на сайте Авито.
По словам продавца на аттракционе установлена яркая двусторонняя иллюминация. Более 5000 светодиодных лампочек управляется мощным контроллером.
Состояние объекта оценивается как идеальное. Гарантируется помощь в вывозе.
Стоимость объекта – 17 миллионов рублей, возможен торг.
Напомним, колесо обозрения на Михайловской набережной появилось летом прошлого года.
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