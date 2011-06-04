Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Главное колесо обозрения в Новосибирске выставили на продажу

сегодня 10:19

Фото Сиб.фм и Авито

В Новосибирске продают колесо обозрения на Михайловской набережной; информация появилась на сайте объявлений.

В Новосибирске выставили на продажу колесо обозрения на Михайловской набережной. Объявление появилось на сайте Авито.

По словам продавца на аттракционе установлена яркая двусторонняя иллюминация. Более 5000 светодиодных лампочек управляется мощным контроллером.

Состояние объекта оценивается как идеальное. Гарантируется помощь в вывозе.

Стоимость объекта – 17 миллионов рублей, возможен торг.

Напомним, колесо обозрения на Михайловской набережной появилось летом прошлого года.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Авито
колесо обозрения
Новосибирск

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

161685
Единственный регион России высказался против поправок в Конституцию
122182
Вторая волна выплат 10000 рублей: в ПФР назвали сроки зачисления денег
78208
Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля
55405
6 693 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
43301
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 1 июля – публичное раскаяние мэра из Индонезии, массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Южной Корее, продление режима ЧП в Таиланде
38477
Снова три смерти и сотня заболевших – коронавирус в Новосибирске: сообщение штаба на 13:00 1 июля
36311
Выплата 10000: россияне просят Путина выдать ещё одно пособие в августе