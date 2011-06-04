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Казахстан ввёл карантин из-за коронавируса

сегодня 09:14

Фото из открытых источников

В Казахстане власти ввели карантин из-за коронавируса; он будет действовать как минимум две недели.

В Казахстане с 5 июня вводится карантин из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

В стране приостановят автобусное сообщение между регионами, а работу общественного транспорта ограничат по времени. Авиасообщение между регионами сохранится, как и с другими странами (но без увеличения их списка). Ограничат и железнодорожное сообщение.

Вводится запрет на массовые мероприятия, а также семейные и памятные. По улицам, паркам и скверам можно будет ходить группами не более трех человек, люди старше 65 лет должны оставаться дома. При этом разрешаются индивидуальные тренировки на открытом воздухе.

Закрываются салоны красоты, парикмахерские, спорт-залы и фитнес-центры, бассейны и аквапарки, крытые рынки, пляжи, музеи и выставки, развлекательные центры, детские сады (кроме дежурных групп), кинотеатры, детские оздоровительные лагеря, религиозные объекты.

Работники госучреждений, нацкомпаний и офисные служащие уходят на удалёнку. Медицинские центры смогут принимать пациентов по записи.

Работать в обычном режиме продолжат аптеки, продовольственные магазины и открытые рынки. Предприятия общественного питания на открытом воздухе, стройки, промышленные предприятия с непрерывным производственным циклом, предприятия агропрома, рыбного хозяйства и животноводства, а также сферы услуг (автомойки, ремонт автомобилей и бытовой техники). Им предписано соблюдение усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Напомним, в начале июня стало известно о заражении коронавирусом пресс-секретаря главы Казахстана.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Казахстан
коронавирус

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