Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 4 июля

Фото оперативного штаба

Больше 100 новосибирцев заразились коронавирусом за сутки; скончались 105 человек.

По состоянию на 4 июля в Новосибирской области зарегистрировано 6282 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. За минувшие сутки выявили 105 новых случаев.

Также в штабе сообщили, что скончались еще четыре пациента. Это мужчина в возрасте 60 лет и женщины в возрасте 65, 73 и 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 105 человек.

Из стационаров выписаны ещё 138 пациентов. За время эпидемии в регионе вылечились 3852 человека.