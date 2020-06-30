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Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 4 июля

сегодня 00:27

Фото оперативного штаба

Больше 100 новосибирцев заразились коронавирусом за сутки; скончались 105 человек.

По состоянию на 4 июля в Новосибирской области зарегистрировано 6282 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. За минувшие сутки выявили 105 новых случаев.

Также в штабе сообщили, что скончались еще четыре пациента. Это мужчина в возрасте 60 лет и женщины в возрасте 65, 73 и 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 105 человек.

Из стационаров выписаны ещё 138 пациентов. За время эпидемии в регионе вылечились 3852 человека.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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