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Коронавирус в Новосибирске – 111 заболевших за сутки; сообщение оперативного штаба на 11:00 4 июля

сегодня 11:07

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

172 пациента с коронавирусом за сутки выздоровели в Новосибирской области; три человека умерли.

По данным оперативного штаба на утро 4 июля в регионе зарегистрировано 6 393 случая COVID-19 (+111 за последние сутки), в том числе 380 детей. 4 024 человека выписаны с выздоровлением (+172 за сутки).

Скончались еще три пациента: двое мужчин, их возраст 71 год и 87 лет, и женщина, ей было 58 лет. Всего в Новосибирской области зафиксировано 108 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19.

В отделениях интенсивной терапии находятся 85 человек. На ИВЛ – 22 пациента.

В детскую больницу №3 госпитализированы 54 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 307.

В больницы районов области госпитализированы 604 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделан 218 871 тест на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 224 жителя региона, 26 308 человек сняты с наблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 1 359 обращений, госпитализированы 25 пациентов.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

коронавирус
Новосибирск

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