Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 4 июля

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм/оперативного штаба

От коронавируса умерли 105 человек, столько же заразились за сутки, а совсем скоро (уже почти точно) откроют летние кафе; главные новости о COVID-19 в регионе — в материале Сиб.фм.

Заразились ещё 105 человек

Такие данные 3 июля привёл региональный оперштаб. За всё время эпидемии в регионе выявили 6262 случая инфицирования. Среди пациентов 373 детей. Выздоровели 3852 человека.

Скончались ещё четверо

По данным штаба, это мужчина в возрасте 60 лет и женщины в возрасте 65, 73 и 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 105 человек.

Летние кафе в Новосибирске могут открыться уже в начале следующей недели

В Федерации рестораторов и отельеров отметили, что большинство ресторанов и кафе Новосибирска запускают свои летние веранды с 7 июля. О своих намерениях уже заявили бар «Гевара», рестораны Puppen house, «Фенимор Купер», кафе «Креп де Кофе» и другие.