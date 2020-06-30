Лёг на крышу: в Новосибирске произошло ДТП с опрокидыванием авто
Иномарку искорёжило в результате аварии в Новосибирске; в машине сработали подушки безопасности.
В субботу, 4 июля, в Октябрьском районе Новосибирска произошло столкнулись Lada Granta и кроссовер. Lifan X60. В результате ДТП в результате китайская иномарка перевернулась. У неё смяло крышу и правый борт, а у отечественного авто, в свою очередь, оказался вдавлен левый борт и лопнул задний фонарь.
Фото и видео с места аварии опубликованы в паблике «АСТ-54».
На кадрах видно, что автомобиль китайского производства лежит на крыше на проезжей части создав препятствие для других участников дорожного движения.
По словам очевидца, водитель иномарки не пострадал, поскольку был пристёгнут и в салоне сработали подушки безопасности.
На месте работал экипаж ГИБДД. Подробности уточняются.
Напомним, 3 июля в Новосибирске перевернулся фургон с пивом.
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