Лёг на крышу: в Новосибирске произошло ДТП с опрокидыванием авто

Иномарку искорёжило в результате аварии в Новосибирске; в машине сработали подушки безопасности.

В субботу, 4 июля, в Октябрьском районе Новосибирска произошло столкнулись Lada Granta и кроссовер. Lifan X60. В результате ДТП в результате китайская иномарка перевернулась. У неё смяло крышу и правый борт, а у отечественного авто, в свою очередь, оказался вдавлен левый борт и лопнул задний фонарь.

Фото и видео с места аварии опубликованы в паблике «АСТ-54».

На кадрах видно, что автомобиль китайского производства лежит на крыше на проезжей части создав препятствие для других участников дорожного движения.

По словам очевидца, водитель иномарки не пострадал, поскольку был пристёгнут и в салоне сработали подушки безопасности.

На месте работал экипаж ГИБДД. Подробности уточняются.

Напомним, 3 июля в Новосибирске перевернулся фургон с пивом.