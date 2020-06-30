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Лёг на крышу: в Новосибирске произошло ДТП с опрокидыванием авто

сегодня 17:36

Иномарку искорёжило в результате аварии в Новосибирске; в машине сработали подушки безопасности.

В субботу, 4 июля, в Октябрьском районе Новосибирска произошло столкнулись Lada Granta и кроссовер. Lifan X60. В результате ДТП в результате китайская иномарка перевернулась. У неё смяло крышу и правый борт, а у отечественного авто, в свою очередь, оказался вдавлен левый борт и лопнул задний фонарь.

Фото и видео с места аварии опубликованы в паблике «АСТ-54».

На кадрах видно, что автомобиль китайского производства лежит на крыше на проезжей части создав препятствие для других участников дорожного движения.

По словам очевидца, водитель иномарки не пострадал, поскольку был пристёгнут и в салоне сработали подушки безопасности.

На месте работал экипаж ГИБДД. Подробности уточняются.

Напомним, 3 июля в Новосибирске перевернулся фургон с пивом.

Автор:
Михаил Докукин
блогер, фотограф, путешественник

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Теги

авария
Новосибирск
ДТП

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