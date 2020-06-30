«Муж уже получил разрешение на оружие»: сибирячка — о жизни в США в разгар протестов и пандемии коронавируса

Фото предоставлено Татьяной Баталовой

Уроженка Новосибирска Татьяна Баталова переехала в Америку четыре года назад. Этот год для неё, как и для большинства жителей планеты, начался не очень удачно. Сибирячка едва не лишилась работы и почувствовала, что такое быть в эпицентре протестных акций. Возвращаться в Россию она не собирается, несмотря на временные трудности.

Локдаун

В Лос-Анджелесе, штат Калифорния никогда не было жёсткого карантина из-за коронавируса. Там не вводились ограничения на выход из дома или пропускной режим, вспоминает уроженка Новосибирска Татьяна Баталова. Сибирячка покинула родной город ещё в 2006 году, когда решила переехать в Москву. В Америке Татьяна живёт с 2016 года. В марте этого года она ненадолго прилетела в Россию, а покинуть её смогла практически за несколько дней до полного закрытия границ. Тогда началась пандемия коронавируса.

«Из дома нам выходить можно было всегда, не было никаких ограничений никогда. Ездить можно было в любую точку. В Америке сложно организовать такие запреты, потому что есть вторая поправка к Конституции. Но тут просто закрыли все бизнесы и людям стало некуда ходить. Здесь обычно не гуляют по улицам, а идут в магазины, рестораны, на пляжи. Когда всё закрыли, то многие люди сознательно начали сидеть дома просто. Месяца два всё это продолжалось и никого не штрафовали. Бывали единичные случаи нарушений, когда какой-то одинокий сёрфер вышел на море ловить волну, за что его задержали и оштрафовали. Но это исключение, которое сразу вызвало очень широкий резонанс», — говорит Татьяна.

Рассказ сибирячки может удивить жителей России. Во время максимальной угрозы распространения коронавируса страна ушла в жёсткий карантин. Штрафы за нарушение самоизоляции, штрафы за отсутствие масок и штрафы из-за пропускного режима в некоторых регионах стали будничным явлением для россиян. Несмотря на мягкие (по российским меркам) карантинные меры, американцам они очень скоро надоели.

«Спустя пару месяцев началось движение за то, чтобы закончить локдаун. Где-то первого мая начались первые протесты. Основная проблема была в том, что люди не могли работать и зарабатывать деньги. А в Америке это очень важно, потому что здесь большие налоги, счета. И если ты не можешь платить, то это не очень хорошо. Поэтому многие владельцы бизнесов и работники выходили на протесты. Они не были многочисленными и не особенно поощрялись правительством штата Калифорния», — продолжает сибирячка.





Так выглядели протесты против карантина

Местные власти скептически относились к протестам местных жителей по политическим причинам. По словам Татьяны, в этом году на происходящее лучше всего смотреть через призму президентских выборов — они пройдут в ноябре.

«Сейчас идёт нешуточная борьба на тему выборов между демократами и республиканцами. Калифорния — штат демократический давно, и правительство пытается подавить любые выступления противоположной партии. За открытие бизнеса в основном выходили республиканцы», — говорит Татьяна.







Америка в конце весны стала лидером по числу заражённых коронавирусом и умерших от него. Впоследствии волна заболеваемости пошла на спад, однако последние недели в США вновь замечается резкий рост. За последние сутки выявили ещё 52,3 тысячи новых случаев. На Калифорнию, где живёт Татьяна, приходится почти 8 тысяч. Для сравнения: на пике заболеваемости в мае в штате регистрировали не больше 3 тысяч новых случаев. Наиболее вероятная причина роста заболеваемости — протесты, связанные с движением Black Lives Matters (Жизни чёрных важны). При этом многие сми, особенно демократической направленности, отрицают связь роста заболеваемости с протестами, говорит Татьяна.

BLM

Полицейский убил афроамериканца Джорджа Флойда при задержании 25 мая. Тот посчитал, что мужчина заплатил за сигареты поддельной 20-долларовой купюрой. Он придавил ему шею ногой и держал таким образом 8 минут 46 секунд. Инцидент попал на видео и моментально разлетелся по СМИ и социальным сетям.

Уже на следующий день штат Миннеаполис, где это случилось, накрыла волна протестов. Беспорядки и митинги стремительно охватывали всё больше штатов, а в итоге вышли и за пределы Америки. Жители Калифорнии были активными участниками протестных акций.

«Больше месяца протесты не прекращаются. Это происходило недалеко от нас, когда был самый разгар действий лутеров, которые грабят магазины. Мы просто старались минимизировать выходы из дома, потому что зачем подставляться?

Мы сидели дома и смотрели по телевизору — это было настоящее шоу. Ты смотришь и не можешь оторваться, потому что не верится, что это происходит буквально в нескольких милях от твоего дома. До сих пор, проходя по улице, вижу заколоченные витрины магазинов», — говорит Татьяна.

Формально лутеры не являются мародёрами. Последние занимаются разбоями и грабежом в военное время. Первые — в мирное, в ходе протестов или катастроф. На фоне зарождения движения BLM в 2014 году американская журналистка назвала лутинг «одним из самых действенных методов борьбы с белым превосходством».

Протесты против расизма в какой-то степени раскололи общество на две части. Более того, говорит сибирячка, расизм приобрёл какой-то новый смысл. Теперь он не всегда означает уничижительное отношение к чернокожим. Наоборот — часто случается так, что белых людей могут унижать за якобы неуважение к другой расе.

Стоит признать, что для россиян подобные протесты выглядят по меньшей мере странно — вероятно, причина в том, что проблема расизма в стране не так актуальна. Впрочем, высказываться об этом следует очень аккуратно, говорит Татьяна.

Безопаснее за протестами наблюдать из дома

«За неправильное мнение могут лишить работы. Есть прецеденты: профессора уволили из университета за то, что он отказался отменить экзамены для чернокожих студентов. Его обозвали расистом и выгнали. Нужно быть очень осторожным, но я могу сказать, что для русского человека такая оголтелая пропаганда в стиле “кто не с нами, тот против нас” не очень близка.

Ты должен чувствовать свою вину только за то, что ты белый. Но ведь здесь очень много людей, которые приехали гораздо позже, чем закончилось рабство! Мы уж точно не имеем никакого отношения к этой истории», — продолжает Татьяна Баталова.

На фоне неспокойной обстановки жители Америки стали относиться серьёзнее к своей безопасности. То же самое относится к частной собственности — от нападения лутеров никто не защищён.

«Очень многие американцы пошли в оружейные магазины. Так получилось, что бизнес не защищают. Видимо, это сделано для того, чтобы не мешать протестующим. Исходя из того, что мы видели, в некоторые магазины врывались лутеры, а полицейские смотрели и ничего не делали. Они занимались теми протестующими, которые с плакатами стоят на улицах.

Мы на это смотрели по телевизору и понимали, что это дико на самом деле. Страшно как-то стало и мой муж пошёл и уже получил разрешение на оружие», — объясняет сибирячка.

По этой причине Татьяна с мужем решили переехать в другое место, за 70 километров от Лос-Анджелеса. Однако дело не только в более спокойной обстановке. Повлияли также проблемы с работой.

Кризис

Татьяна вместе с мужем работают в постпродакшне — монтируют, обрабатывают фильмы на конечной стадии производства. После начала кризиса, который вызвала пандемия коронавируса, работы стало гораздо меньше.

«Нас держало в Лос-Анджелесе то, что мы работаем в киноиндустрии. Были студии, с которыми мы сотрудничали. За время карантина одна студия полностью разорилась, две другие — просто сидят без заказов. Соответственно, вся работа у нас стала удалённая и сейчас мы не привязаны к месту. Решили воспользоваться этой ситуацией и уехать подальше. Весь этот локдаун на индустрию тоже очень повлиял. Все съёмки закрылись, нечего монтировать», — рассказывает сибирячка.

1 мая Татьяна участвовала в Монстрации, которая в этом году прошла в формате онлайн

В ситуации помогла работа мужа Татьяны — он преподаёт монтаж онлайн. Это позволяет держаться на плаву. Также есть небольшие заказы от независимых авторов фильмов. Стоит отметить, что проблемы с работой затронули и россиян — безработными стали уже больше 2 миллионов жителей страны. Меры поддержки граждан в США значительно отличались от ситуации в России. В первую очередь это касалось материальных выплат.

«В апреле отправляли на каждого по 1200 долларов и 500 долларов на ребёнка. Но у нас немного другая ситуация была, поскольку грин-карту я получила только в этом году. Мне деньги были не положены — их отправляли тем, кто платил налоги в прошлом году. Но есть другие программы. Например, сейчас поддерживают фрилансеров и под эту программу я уже попала. Выплачивают некоторое пособие и оно уже долговременное», — говорит собеседница.

Если бы прямо сейчас Татьяна осталась без работы, то этих денег хватило бы примерно на месяц, но совсем впритык, говорит девушка.

«Для России это были бы очень ощутимые суммы, но для Лос-Анджелеса, но это не большие деньги. Этого хватило бы заплатить за квартиру и на еду. Но на это можно прожить. Есть какая-то поддержка от государства», — объясняет она.

Тут живут бездомные

Также Татьяна заметила, что в городе начались проблемы с безработицей. Прямо на улицах появляется всё больше палаток, где живут бездомные люди.

«Вечером мы по традиции гуляем с мужем по району, чтобы была хоть какая-то физическая нагрузка. И буквально недавно я заметила, что за время карантина район очень сильно ухудшился. Когда начался локдаун, мэр Лос-Анджелеса сказал, что будет заселять бездомных в отели. Но похоже, что они просто из других районов как-то очень быстро стеклись к нам. Сейчас стало гораздо больше палаток на улицах, хотя ещё месяца два-три назад такого не было. Палатки ставят вокруг жилых домов, там рядом всегда очень много мусора», — рассказывает сибирячка.

При этом Татьяна, несмотря на усложнившуюся жизнь, даже не думает возвращаться на родину. На это у неё есть несколько причин.

«Мы решили просто немного подальше отъехать от Лос-Анджелеса, чтобы быть подальше от пекла событий, но в Россию возвращаться совершенно точно не будем. Там не будет никакой поддержки от государства да и не за этим мы сюда ехали, чтобы просто так обратно вернуться.

В России любят нагнетать по поводу Америки очень много. Например, родители нам звонят иногда и говорят, что у нас всё плохо. Я говорю: “Да? У нас вроде всё нормально”.

Или когда были калифорнийские пожары, то они тоже нам говорили, что всё сгорело. А мы выходим на улицу и понимаем, что это не так», — признаётся сибирячка.

По словам Татьяны, подобные волнения для Америки это не новое событие и жизнь продолжается.

Навсегда

Несколько дней назад Татьяна Баталова на своей странице во «ВКонтакте» разместила пост о продаже дачи. Участок в семь соток, двухэтажный кирпичный дом, баня. Недвижимость под наукоградом Кольцово — последний «якорь», который связывал девушку с Новосибирском. Дача принадлежит родителям, которые уже ей давно не занимаются. Они последовали примеру дочери и уехали подальше от сложного и сурового климата Сибири — в Анапу. По словам Татьяны, это то, о чём думают многие, но не все осмеливаются сделать.