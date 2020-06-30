Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

На Байкале открыли базы отдыха

сегодня 10:55

Фото из открытых источников

В Забайкальском крае разрешили работу турбаз; они открываются с сегодняшнего дня.

Туристические базы отдыха сегодня, 4 июля, возобновили свою работу в Забайкальском крае после закрытия на время пандемии коронавируса.

Губернатор региона Александр Осипов 2 июля подписал постановление, которым разрешил работу баз. Ограничения сняли для тех баз, которые предоставляют временное жильё для одноместного или семейного размещения с отдельным входом с улицы.

Напомним, в Республике Алтай открыли турбазы.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Забайкальский край
коронавирус
турбазы

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

161685
Единственный регион России высказался против поправок в Конституцию
122182
Вторая волна выплат 10000 рублей: в ПФР назвали сроки зачисления денег
78208
Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля
55405
6 693 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
43301
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 1 июля – публичное раскаяние мэра из Индонезии, массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Южной Корее, продление режима ЧП в Таиланде
38477
Снова три смерти и сотня заболевших – коронавирус в Новосибирске: сообщение штаба на 13:00 1 июля
36311
Выплата 10000: россияне просят Путина выдать ещё одно пособие в августе