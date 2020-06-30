На Байкале открыли базы отдыха

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В Забайкальском крае разрешили работу турбаз; они открываются с сегодняшнего дня.

Туристические базы отдыха сегодня, 4 июля, возобновили свою работу в Забайкальском крае после закрытия на время пандемии коронавируса.

Губернатор региона Александр Осипов 2 июля подписал постановление, которым разрешил работу баз. Ограничения сняли для тех баз, которые предоставляют временное жильё для одноместного или семейного размещения с отдельным входом с улицы.

Напомним, в Республике Алтай открыли турбазы.