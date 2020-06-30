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Назван район Горного Алтая, куда не пустят туристов

сегодня 12:13

Фото из открытых источников

В Республике Алтай, несмотря на снятие ограничений, туристов пустят не во все районы; назвали закрытую территорию.

Туристический сезон в Республику Алтай открыли. И лишь в одном районе эпидемиологическая обстановка не позволила возобновить работу турбаз и кафе.

Желающим отдохнуть на Алтае следует помнить, что в одном районе ограничительные меры не сняли. Речь идет о Кош-Агачском районе. Турбазы и заведения общепита, а также другие коллективные средства размещения остаются закрытыми из-за коронавируса. С начала пандемии в районе выявили 437 зараженных COVID-19, а это более 50 % от общего числа подтвержденных случаев заболевания на Алтае. Сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

Напомним, глава республика Алтай отчитался о доходах.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

туризм
Республика Алтай
коронавирус

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