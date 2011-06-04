Оккупированный взбунтовавшимся священником монастырь на Урале открыли для прихожан

Скриншоты видео с YouTube-канала Всеволода Могучаева

Среднеуральский женский монастырь, который был захвачен схиигуменом Сергием, отрицавшим коронавирус, освободили; при этом, самого батюшку лишили сана.

«Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" открыт для его посещения православными прихожанами и паломниками», – написал представитель опального священника Всеволод Могучев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В разговоре с изданием URA.RU Могучев пояснил, что схиигумен Сергий остаётся в монастыре.

«Он не служит, но находится там. Он планирует нести служение богу и социальное служение. Очень надеюсь, что значимость отца Сергия для монастыря будет учитываться всеми участниками РПЦ. Уповаю на разрешение конфликта с учетом мнения прихожан, а также на достижение мира и взаимопонимания на территории Екатеринбургской епархии. Сейчас, когда волна провокаций закончилась, мы будем стараться предоставлять доступ в монастырь, чтобы все могли убедиться, что нет никак проблем, о которых пишут в СМИ», – пояснил он.

Накануне, 3 июля церковный суд 3 июля лишил Сергия сана, признав его виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов. Это решение теперь должен утвердить патриарх. После этого сторонники схиигумена заявили, что захватят монастырь.

Суд в свою очередь выразил надежду, что правоохранительные органы проведут тщательное расследование случаев жестокого обращения с детьми в монастыре.

Сергий отказался покидать захваченный им после запрета в служении Среднеуральский женский монастырь после лишения сана по решению церковного суда. По его словам, власти хотят через вакцинацию загнать всем чипы и «всех, вне зависимости от национальности, загнать в стойло, электронный лагерь сатаны». Сергий заявил, что у всех «предателей веры и изменников Родины» есть время сложить свои полномочия и покаяться.

Напомним, 29 июня стало известно о том, что Анастасия Волочкова незаконно проникла в закрытый из-за коронавируса монастырь.