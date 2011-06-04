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Останки на поверхности: в Иркутской области завели уголовное дело из-за некачественного перезахоронения

сегодня 17:50

Фото предоставлены Сергеем Королёвым и Еленой Васецкой

Гробы, ритуальные принадлежности и человеческие кости заинтересовали следователей в Иркутской области; после огласки ситуации в соцсетях и СМИ, силовики заподозрили криминал.

Уголовное дело по статье превышение должностных обязанностей возбудили в Нижнеудинске после некачественного перезахоронения. В апреле возле реки были обнаружены гробы и останки умерших, сообщает пресс-центр СК по Иркутской области.

По данным следствия, контракт по перезахоронению администрация Шумского муниципального образования заключила с индивидуальным предпринимателем в 2019 год. Договор предусматривал перезахоронение 300 могил с кладбища «Мостотрест» в рабочий посёлок Шумский. Работы окончились в декабре, и согласно акту сдачи-приемки услуг от 10.12.2019, исполнитель выполнил все работы в полном объеме, акт подписал глава администрации Шумского муниципального образования.

Фото Сиб.фм

В апреле текущего года были обнаружены гробы, которые не были перезахоронены, а так же останки умерших вблизи реки. Это, по мнению следователей, нарушает требования санитарно-эпидемиологического законодательства, а также законодательства о погребении и похоронном деле.

В настоящее время следователи СК России выясняют все обстоятельства, проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 15 мая стало известно о том, что прокуратура нашла криминал в истории с гробами и костями на берегу реки.

Автор:
Денис Калин

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Теги

Иркутск
уголовное дело
похороны

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