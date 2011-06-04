Падают налету: массовая гибель птиц в Кузбассе насторожила пользователей соцсетей

Фото Pixels.com, видео из паблика «Инцидент Кузбасс».

Жители Кузбасса взволнованы тем, что голуби в городе падают замертво; ситуация наблюдается уже долгое время.

В посёлке Тисуль Кемеровской области на улицах стало появляться множество мёртвых птиц, голуби падают налету уже не первую неделю, сообщает источник в группе «Инцидент Кузбасс».

«По всему посёлку: на дорогах, около магазинов, везде лежат тушки. Возможно, их травят», – рассказывает очевидец.

В ответ на опасения автора, комментаторы посоветовали обратиться в специальные службы и вызвать экологов.

Напомним, 24 апреля российские учёные заявили о риске распространения коронавируса птицами и насекомыми.