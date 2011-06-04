Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Падают налету: массовая гибель птиц в Кузбассе насторожила пользователей соцсетей

сегодня 22:37

Фото Pixels.com, видео из паблика «Инцидент Кузбасс».

Жители Кузбасса взволнованы тем, что голуби в городе падают замертво; ситуация наблюдается уже долгое время.

В посёлке Тисуль Кемеровской области на улицах стало появляться множество мёртвых птиц, голуби падают налету уже не первую неделю, сообщает источник в группе «Инцидент Кузбасс».

«По всему посёлку: на дорогах, около магазинов, везде лежат тушки. Возможно, их травят», – рассказывает очевидец.

В ответ на опасения автора, комментаторы посоветовали обратиться в специальные службы и вызвать экологов.

Напомним, 24 апреля российские учёные заявили о риске распространения коронавируса птицами и насекомыми.

Автор:
Денис Калин

0

Теги

Кузбасс
голуби
отравили

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

167307
Единственный регион России высказался против поправок в Конституцию
123394
Вторая волна выплат 10000 рублей: в ПФР назвали сроки зачисления денег
84186
Выплата 10000: россияне просят Путина выдать ещё одно пособие в августе
78766
Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля
55503
6 693 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
43649
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 1 июля – публичное раскаяние мэра из Индонезии, массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Южной Корее, продление режима ЧП в Таиланде
38613
Снова три смерти и сотня заболевших – коронавирус в Новосибирске: сообщение штаба на 13:00 1 июля