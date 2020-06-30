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Погода в Новосибирске на 4 июля: гроза и почти 30-градусная жара

сегодня 05:37

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске сегодня будет жарко и дождливо; хорошая новость — осадки пройдут уже к обеду.

В субботу, 4 июля, в Новосибирске будет жарко. Такие данные приводит сайт Gismeteo.ru. По прогнозу синоптиков, также ожидается гроза, которая пройдёт ближе к обеду. Возможен сильный дождь в первой половине дня. Температура воздуха может превысить +25 градусов. Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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