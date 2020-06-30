Погребенные заживо: СК заинтересовался трагической гибелью рабочих

Фото СКР

Трудовые мигранты оказались погребены в яме с песком при рытье колодца; проверку начал Следственный комитет.

Следователи выясняют обстоятельства гибели двух рабочих, которые оказались погребены заживо в яме с песком. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщает пресс-служба областного Следственного комитета. Об этом сообщает Online47.

Напомним, что 2 июля в деревне Пигелево Ломоносовского района около полудня на одном из участков во время рытья колодца засыпало двоих рабочих. Под завалами оказались 30-летний и 40-летний уроженцы Таджикистана.

По данным следствия, в ходе выполнения работ произошло обрушение колодца и рабочие были засыпаны землей на глубине около 7 метров. Их тела достали сотрудники МЧС в ходе спасательных работ.

В настоящее время проводятся доследственные мероприятия, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, сегодня новосибирский Следственный комитет начал проверку гибели 9-летнего ребёнка.