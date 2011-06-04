Поймал на колбасу: из Оби достали огромного сазана

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В Барнауле из Оби вытащили огромного сазана; его вес больше 15 килограммов.

Барнаулец поймал в Оби сазана весом более 15 килограммов 600 граммов.

В разговоре с журналистами телеканала «Катунь 24» мужчина поделился, что рыбалкой он увлекается всю жизнь. Ранее он уже ловил крупных рыб: сазанов и карпов, но эта рыба стала самой крупной.

Приманкой для рыбы стала жареная колбаса.

Сазаны дорастают до веса 20 килограммов, но уже с 10 считаются очень крупными.

Напомним, житель Новосибирской области поймал 10-килограммовую щуку.