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Поймал на колбасу: из Оби достали огромного сазана

сегодня 10:41

Фото социальные сети

В Барнауле из Оби вытащили огромного сазана; его вес больше 15 килограммов.

Барнаулец поймал в Оби сазана весом более 15 килограммов 600 граммов.

В разговоре с журналистами телеканала «Катунь 24» мужчина поделился, что рыбалкой он увлекается всю жизнь. Ранее он уже ловил крупных рыб: сазанов и карпов, но эта рыба стала самой крупной.

Приманкой для рыбы стала жареная колбаса.

Сазаны дорастают до веса 20 килограммов, но уже с 10 считаются очень крупными.

Напомним, житель Новосибирской области поймал 10-килограммовую щуку.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Алтайский край
рыбалка

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