Праздничных линеек не будет: Роспотребнадзор запретил массовые детские мероприятия

Фото из открытых источников

В России до 2021 года не будет массовых детских мероприятий; 1 сентября дети пойдут в школу с соблюдением социальной дистанции.

Из-за коронавируса запретил проведение массовых мероприятий в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи, говорится в постановлении Роспотребнадзора. Об этом сообщает РИА Новости.

«Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц, ... а также массовых мероприятий с привлечением лиц из других организаций», — сообщили в ведомстве.

Ведомство также запретило выезд детей на отдых и оздоровление в лагеря за пределы своего региона. Исключение сделано только для проживающих в Арктической зоне.

Правила введены до 1 января 2021 года.

Напомним, в Крыму ввели правила для отдыхающих.