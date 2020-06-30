Праздничных линеек не будет: Роспотребнадзор запретил массовые детские мероприятия
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В России до 2021 года не будет массовых детских мероприятий; 1 сентября дети пойдут в школу с соблюдением социальной дистанции.
Из-за коронавируса запретил проведение массовых мероприятий в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи, говорится в постановлении Роспотребнадзора. Об этом сообщает РИА Новости.
«Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц, ... а также массовых мероприятий с привлечением лиц из других организаций», — сообщили в ведомстве.
Ведомство также запретило выезд детей на отдых и оздоровление в лагеря за пределы своего региона. Исключение сделано только для проживающих в Арктической зоне.
Правила введены до 1 января 2021 года.
Напомним, в Крыму ввели правила для отдыхающих.
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