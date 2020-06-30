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Рекордный прирост коронавируса зарегистрирован в США

сегодня 12:35

Фото pixabay.com

В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тысяч человек; это самый высокий показатель с начала пандемии.

По данным The Washington Post, в США за сутки выявлено рекордное количество заболевших коронавирусом – 57,5 тысяч человек. Предыдущий рекорд был зарегистрирован 2 июля, тогда COVID-19 заразились 5,2 тыс. человек. В Бразилии число заразившихся превысило 1,5 млн, а в мире — 11 млн.

За последние девять дней в США семь раз отмечались рекорды по суточным приростам. Больше всего новых заболевших за сутки во Флориде (9,5 тыс.). В штате рекорды по суточному приросту регистрируется 26-й день подряд. Передаёт «Коммерсант».

Напомним, в Новосибирской области за сутки выявлено 111 новых случаев коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

США
коронавирус

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