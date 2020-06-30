Роспотребнадзор опубликовал правила для школ и детских садов

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Новые санитарные правила введены для школ и детских садов; постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об утверждении санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях COVID-19.

В число образовательных организаций входят детские сады, школы, оздоровительные лагеря, учреждения дополнительного образования, игровые комнаты. Новые правила будут действовать до 1 января 2021 года.

У детей и взрослых при входе будут фиксировать термометрию с занесением показателей в специальный журнал. Людей с признаками ОРВИ будут изолировать. Будет соблюдаться социальная дистанция, детей из разных групп, классов и отрядов постараются максимально разобщить. Детские игрушки будут проходить ежедневную дезинфекцию.

Напомним, Роспотребнадзор запретил массовые детские мероприятия.