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Скрылась с места ДТП: автоледи в Новосибирске сбила подростка и уехала

сегодня 20:17

В садовом обществе «Строитель», расположенном в Первомайском районе Новосибирска женщина, находившаяся за рулём дорогой иномарки сбила юношу; ГИБДД просит помощи в поиске виновницы аварии.

Женщину-водителя, устроившую в ДТП дачном обществе, ищет полиция. Информацию о ЧП опубликовали в сообществе «Инцидент-Новосибирск».

Происшествие произошло на территории СНТ «Строитель» на улице Западной напротив дома №75. Известно, что автоледи за рулём БМВ Х3 серого цвета с номером Н 725 КЕ сбила подростка и покинула место аварии.

О состоянии пострадавшего ничего неизвестно, однако подписчики паблика встали на сторону подростка.

«Поймать и посадить», – пишет одна из пользовательниц сети.

Её поддержала другая сибирячка: «Как было можно оставить человека в беде? Страх наказания стёр все моральные качества в человеке» – возмущается девушка.

Напомним, 26 июня неизвестный автомобиль в Новосибирске сбил человека и скрылся.

Автор:
Михаил Докукин
блогер, фотограф, путешественник

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Теги

сбили ребёнка
Новосибирск
ДТП

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