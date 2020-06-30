Учёные нашли новое опасное проявление коронавируса

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Врачи Национальной больницы Шри-Ланки обнаружили, что коронавирус может приводить к нарушениям эндокринной системы.

Как сообщает ToDay News Ufa, коронавирус может ухудшить состояние пациентов с разными расстройствами. Сотрудники больницы в Шри-Ланке определили особенности состояния здоровья, которые были инфицированы родственным вирусом. При этом многие пациенты сталкиваются с поствирусным синдромом, который отличается усталостью. Порой это приводит к нарушению работы надпочечников. Причина – это нарушение работы гипофизарной системы, которая регулирует надпочечники. В течение года пациенты смогли восстановить свое здоровье.

Патоген связан с клеточным рецептором ACE2. Он активен во многих тканях человеческого организма и важен для эндокринной системы.

Напомним, российские учёные хотят привить от коронавируса кошек и норок.