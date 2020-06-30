Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

В Иркутске за сутки выявили 241 случай коронавируса

сегодня 10:29

Фото pixabay.com

За сутки в Иркутской области умерли ещё шесть человек с коронавирусом; 94 человека в реанимации.

В Иркутской области за сутки выявили ещё 241 случай коронавируса. Общее число заболевших – 8501.

За сутки умерли от коронавируса ещё шесть человек. Об этом сообщили в оперативном штабе. 94 пациента находятся в реанимации.

Напомним, в Новосибирской области на утро 4 июля зарегистрировано 6282 случая коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Иркутская область
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

161685
Единственный регион России высказался против поправок в Конституцию
122182
Вторая волна выплат 10000 рублей: в ПФР назвали сроки зачисления денег
78208
Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля
55405
6 693 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
43301
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 1 июля – публичное раскаяние мэра из Индонезии, массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Южной Корее, продление режима ЧП в Таиланде
38477
Снова три смерти и сотня заболевших – коронавирус в Новосибирске: сообщение штаба на 13:00 1 июля
36311
Выплата 10000: россияне просят Путина выдать ещё одно пособие в августе