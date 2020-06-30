В Иркутске за сутки выявили 241 случай коронавируса

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За сутки в Иркутской области умерли ещё шесть человек с коронавирусом; 94 человека в реанимации.

В Иркутской области за сутки выявили ещё 241 случай коронавируса. Общее число заболевших – 8501.

За сутки умерли от коронавируса ещё шесть человек. Об этом сообщили в оперативном штабе. 94 пациента находятся в реанимации.

Напомним, в Новосибирской области на утро 4 июля зарегистрировано 6282 случая коронавируса.