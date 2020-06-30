Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

В Москве скончались ещё 25 пациентов с коронавирусом

сегодня 08:09

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Москве число новых случаев коронавируса почти на 90% меньше, чем два месяца назад; умерли ещё 25 пациентов.

В столице подтверждено 659 новых случаев заражения коронавируса. Это на 89% меньше, чем 2 месяца назад, 3 мая, когда было выявлено 5948 новых заболевших, и почти на 20% меньше, чем неделю назад. Уже три дня число новых заболевших держится на низком уровне около 600.

Среди новых выявленных случаев:

🔹43,4% — от 18 до 45 лет

🔹32,2% — от 46 до 65 лет

🔹10,2% — от 66 до 79 лет

🔹6,8% — старше 80 лет

🔹7,4% — дети.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Вместе с тем в оперативном штабе сообщили об увеличении числа летальных исходов.

«В Москве скончались 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении штаба.

Напомним, в Новосибирске на утро 4 июля .

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Москва
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

157888
Единственный регион России высказался против поправок в Конституцию
122093
Вторая волна выплат 10000 рублей: в ПФР назвали сроки зачисления денег
78125
Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля
55392
6 693 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
43196
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 1 июля – публичное раскаяние мэра из Индонезии, массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Южной Корее, продление режима ЧП в Таиланде
38432
Снова три смерти и сотня заболевших – коронавирус в Новосибирске: сообщение штаба на 13:00 1 июля
31970
Выплата 10000 рублей на ребёнка: обещанные Путиным деньги начали поступать на счета россиян