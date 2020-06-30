В Москве скончались ещё 25 пациентов с коронавирусом
Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм
В Москве число новых случаев коронавируса почти на 90% меньше, чем два месяца назад; умерли ещё 25 пациентов.
В столице подтверждено 659 новых случаев заражения коронавируса. Это на 89% меньше, чем 2 месяца назад, 3 мая, когда было выявлено 5948 новых заболевших, и почти на 20% меньше, чем неделю назад. Уже три дня число новых заболевших держится на низком уровне около 600.
Среди новых выявленных случаев:
🔹43,4% — от 18 до 45 лет
🔹32,2% — от 46 до 65 лет
🔹10,2% — от 66 до 79 лет
🔹6,8% — старше 80 лет
🔹7,4% — дети.
Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Вместе с тем в оперативном штабе сообщили об увеличении числа летальных исходов.
«В Москве скончались 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении штаба.
Напомним, в Новосибирске на утро 4 июля .
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