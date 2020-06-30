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В Омской области продлили режим повышенной готовности

сегодня 12:53

Фото pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Омской области принял решение продлить режим повышенной готовности; он будет действовать до 21 июля.

В Омске до 21 июля продлили режим повышенной готовности. Об этом сообщили в оперативном штабе.

«Оперативным штабом принято решение продлить режим повышенной готовности до 21 июля и не принимать новых решений о послаблениях до следующего заседания», — сообщили в правительстве.

В Омске с 12 июня рестораны и кафе открыли летние веранды и террасы, небольшие отели, гостиницы и базы отдыха с фондом до 20 номеров начали принимать местных жителей, которые получили возможность отправиться в туры по региону. 22 июня начали работу детские сады. С 6 июля в регионе откроются фитнес-клубы и пришкольные детские лагеря, а также будет снято ограничение на двух посетителей за одним столом на летней веранде ресторана или кафе. Масочный режим в Омской области продлен до 30 июля. Сообщает ТАСС.

Напомним, в Республике Алтай открыли турбазы.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Омская область
коронавирус

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