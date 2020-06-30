Дотла: в Томской области сгорел шедевр деревянного зодчества

Фото из паблика «Томские.ру» ВКонтакте

В селе Зоркальцево Томской области полностью огонь уничтожил старинный деревянный храм постройки 19 века; здание было одним из старейших в регионе.

Огонь разрушил деревянной церкви в Томской области. Храм построили в 70-х годах 19 века. Информацию о трагедии опубликовали в группе «Регион-70 Томск» в соцсети «Вконтакте». Объект деревянного зодчества стоял в селе Зоркальцево Томской области.

По данным пресс-центра главного управления МЧС РФ по Томской области, Сообщение о возгорании поступило 4 июля в 14:34 местного времени. Деревянное здание XIX века выгорело практически полностью.

«Площадь пожара составила более 250 квадратных метров. В здании никого не было, поэтому эвакуация не проводилась, пострадавших нет», – отметили в ведомстве.

Предположительно, пожара стала молния, ударившая в бревенчатую крышу здания.

Пользователи соцсети уже выразили сожаления по этому поводу:

«Очень жаль. Замечательная была церковь.», – пишет сибирячка Елизавета Познахарёва.

Некоторые комментаторы посчитали необходимым использовать в строительстве негорючие материалы:

«Надо новую отстроить. Оббить сайдингом. Сайдинг, говорят, негорюч», – пишет Николай Бондарев.

Напомним, 2 июля крупный пожар произошёл в старинном доме Москвы.