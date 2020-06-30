Визги и брызги: в Центральном парке официально включили фонтан

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В аномальную жару власти Новосибирска официально запустили фонтан в Центральном парке; фотокорреспондент Сиб.фм запечатлел, как детвора резвится под водными струями.

В пятницу, 3 июля в Центральном парке Новосибирска вновь заработал фонтан. Информацию об этом сообщила в Facebook вице-мэр Анна Терешкова, а Сиб.фм подготовил фоторепортаж, глядя на который захочется раствориться среди многочисленных желающих охладиться.

Официальный запуск городских фонтанов, принадлежащих муниципалитету, случился в субботу, 27 июня, однако в Центральном парке струи включали в тестовом режиме, чтобы проверить работоспособность системы после многомесячного перерыва.

Аномальная жара и духота в Новосибирске установилась 30 июня и продлится ещё несколько дней. Водные струи – прекрасное спасение от летнего зноя.

Вообще летом в жару многих тянет за город или к водоёму, однако городские пляжи ещё официально не открыты, бассейны и аквапарк тоже, так что фонтан остаётся единственным городским водным развлечением.

Особенность фонтана в Центральном в том, что он не имеет чаши для сбора воды. Точнее, она не на виду, а спрятана внизу, под землёй. Сооружение представляет собой просто плоское полотно плитки с металлическими решётками, сквозь которые уходит под землю вода. Там она попадает в каналы, в которых очищается, фильтруется и снова выходит на поверхность.

Посмотрите, с каким упоением юные горожане купаются в фонтане. Среди каскада воды просто спасаются от жары.

Похоже, дети знают толк в водных развлечениях. Они заходят в струи, бегают с радостным видом среди водяных столбов, лупят по воде ладошками, ложатся прямо на плитку и с визгом обдают друг друга брызгами.

Кстати, дети, резвящиеся в фонтане во время одного из его тестовых запусков 1 июля возмутили подписчика городского паблика «АСТ-54».

«Я стал свидетелем вопиющего, на мой взгляд, поведения детей и вседозволенности со стороны их родителей. Дети в полуобнаженном виде носятся по площадке фонтана, валяются в нем как свиньи и препятствуют нормальной работе объекта. Ни родители, ни охрана не делают замечаний», – написал сибиряк в сообществе. Он был встревожен тес, что из-за невнимательности родителей дети могут подцепить в воде какую-нибудь заразу.

Давайте ещё раз взглянем на резвящихся детей. Разве они могут возмутить?

Несмотря на всё ещё действующее предписание Роспотребнадзора соблюдать социальное дистанцирование, в этой прохладе рекомендация ведомства перестаёт работать.

Напомним, 3 июля стало известно о том, что городские власти решили списать плавучие фонтаны, которые работали на Михайловской набережной.