Власти Республики Алтай отчитались о доходах

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Сведения о доходах главных чиновников Алтая появились на сайте республиканского правительства; доход главы региона почти 4,5 миллиона.

На официальном сайте правительства Республики Алтай опубликованы сведения о доходах и имуществе высших чиновников.

Судя по обнародованным документам, самый высокий доход в прошлом году получила и. о. министра природных ресурсов, экологии и туризма Екатерина Поварова, она же является обладательницей внушительного списка недвижимости. Самый низкий доход задекларировал Николай Степанов, который незадолго до нового года был назначен исполняющим обязанности министра цифрового развития. Сообщают «Новости Горного Алтая».

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин получил доход в размере 4 494 384,37 рубля. В личной собственности у него находится три квартиры, кроме того, он владеет 1/6 доли в ещё одной квартире и гараже. У главы внушительный автопарк – автомобили Mercedes-Benz G 320, Chevrolet Camaro и BMW 740Li xDrive; мотоциклы Suzuki GSX-R 750 и BMW HP4; снегоход BRP Ski-Doo Skandic 500.

Первые заместители руководителя правительства Алексей Тюхтенев и Виталий Махалов задекларировали доходы в сумме 517 тыс. и 802 тыс. рублей соответственно. Меньше них в прошлом году заработал только и. о. министра цифрового развития Николай Степанов – 166 тысяч рублей.

Екатерина Поварова, до назначения министром природных ресурсов, экологии и туризма работавшая в Сколково, в прошлом году заработала 17 772 874,44 рубля. В собственности у неё – четыре квартиры, пять парковочных мест, автомобили Porsche Macan и BMW 650i xDrive.

Напомним, в конце июня глава Хакасии отчитался о доходах.