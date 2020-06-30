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Влетел на высокой скорости: в Омске иномарка снесла торговую палатку

сегодня 18:30

Фото и видео Управления МВД России по Омской области

В результате ДТП в Омске пострадали 8 человек; «Мерседес» въехал в овощной павильон и сбил пешеходов.

Авария с пострадавшими произошла в Омске в субботу, 4 июля. Об этом сообщает региональное УМВД.

Звонок о наезде на пешеходов по улице 24-ой Северной поступил на телефон дежурного в 10:13.

Выезжающий со второстепенной дороги автомобиль Nissan Patrol не предоставил автомобилю Mercedes преимущества в движении, – сообщает пресс-служба ведомства.

В результате водитель автомобиля Mercedes, уходя от столкновения, не справился с управлением и допустил наезд на торговый павильон.

Известно о восьмерых пострадавших, которым потребовалась помощь медиков.

Напомним, 4 июля в Новосибирске произошло ДТП с опрокидыванием авто.

Автор:
Михаил Докукин
блогер, фотограф, путешественник

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Омск

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