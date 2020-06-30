Возбуждено уголовное дело после издевательств над воспитанниками детдома

Фото sova.info

В Самаре возбудили дело из-за жестокого обращения с сиротами в детдоме; там били детей и выбрасывали их из колясок.

Сотрудники Следственного комитета, прокуратуры и министерства социально-демографической политики региона приехали 3 июля в самарский дом ребенка "Солнышко". Поводом стало шокирующее видео, появившееся в соцсетях. Как сообщает sova.info, на нем воспитатель выбрасывает из коляски двухлетнюю девочку, а потом бьет по лбу другую малышку, стоящую рядом. Поблизости находится воспитательница-напарник. Но и она не вступается за сирот и, как станет ясно позже, не докладывает о произошедшем начальству.



- Те факты, которые мы увидели — ужасающие. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку. Также на основании распоряжения министра социально-демографической политики организована внутренняя проверка. Будут предприняты дополнительные меры по недопущению таких ситуаций впредь. Два воспитателя, которые ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности, уволены, — рассказала руководитель управления организации опеки и попечительства Людмила Дроздова.



Известно, что один воспитатель работала в детском доме с 2003 года, а другой — с 2004. К дисциплинарной ответственности они раньше не привлекались. Обе женщины имеют высшее профессиональное педагогическое образование. У них есть собственные дети.



С сиротами, над которыми издевалась воспитательница, теперь работают психологи. Кроме того, девочку, которую женщина выбросила из коляски, осмотрели врачи. У неё зафиксировали одну небольшую гематому.



- По результатам нашей проверки возбуждено уголовное дело "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением", — рассказали к концу дня в прокуратуре Самарской области.

Отметим, в последнее время воспитателям приходилось трудиться в условиях карантина — по 14 дней подряд. В то же время за сложные условия труда в период пандемии они получили повышенные выплаты из регионального бюджета. После случившегося все воспитатели детского дома пройдут специальные антистрессовые занятия. В министерстве уже заявили, что требования к отбору педагогов в детдома ужесточат.