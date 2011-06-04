Вырвались из пандемии: несколько сотен человек устроили на Алтае вечеринку

Фото с сайта pixabay.com, видео из телеграм-канала «Барнаульский Нытик».

Массовая тусовка прошла в Алтайском крае в ночь с 3 на 4 июля; мероприятие приурочили к началу туристического сезона.

Толпу молодёжи, взрывающую танцпол на Алтае запечатлели на видео. На кадрах, попавших в соцести видно, как в заведении собралась огромное количество людей, не соблюдающих социальную дистанцию. Публикация была сделана в телеграм-канале «Барнаульский Нытик».

«Количество подтверждённых случаев по краю ставит официальный рекорд. При этом тусят и курорты края с максимальным отрицательным соблюдением социальной дистанции», – говорится в аннотации к публикации.

Позже стало известно, что инициаторами дискотеки в период пандемии выступил «ХХХХ Бар Горный Алтай», расположенный вблизи озера Ая в Алтайском крае. Также официальном Instagram-аккаунте состоялся розыгрыш VIP-карт.

В Алтайском крае власти разрешили возобновить работу объектов туризма и общественного питания с 27 июня, однако при этом в регионе по-прежнему под запретом проведение массовых мероприятий.

Напомним, 21 июня толпа молодёжи устроила ночную тусовку в Омске.