Взгляд в небо: парад планет 4 июля можно увидеть невооружённым глазом над Сибирью

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Астрономы рассказали об уникальном явлении, очевидцами которого станут сибиряки; сразу несколько объектов окажутся поле зрения.

Начиная с 4 июля и до середины августа, планеты Солнечной системы, в ходе своего обращения вокруг Солнца, окажутся для наблюдателя на Земле в одном направлении. Об этом рассказали сотрудники Большого новосибирского планетария.

В течение полусуток, можно будет увидеть все планеты, видимые невооруженным глазом, исключая Меркурий, который будет засвечен Солнечными лучами. Венеру можно будет наблюдать на утреннем небе, а Юпитер, Сатурн и Марс, в ночное время.

Около 3 часов ночи по местному времени одновременно можно будет наблюдать 5 планет.

«На южной части неба будут видны Юпитер и Сатурн, на юго-востоке – Марс. При помощи телескопа к этой компании можно добавить и далёкую планету Нептун, который будет расположен несколько западнее Марса. При этом Уран также видимый в телескоп, будет подниматься на востоке», -- отметили астрономы.

Напомним, 6 июня в небе над Сибирью запечатлели космический поезд Илона Маска.