За сутки 111 – коронавирус в Новосибирске: ситуация на 12:00 4 июля
Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм
В Новосибирской области за сутки выявили ещё 111 случаев заражения коронавирусом; общее число заболевших – 6393 человека.
В Новосибирской области за сутки выявили и новых заболевших и умерших от коронавируса. С начала пандемии умерли уже 108 человек.
В Новосибирской области за сутки выявлено 111 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших 6393 человека.
За сутки в регионе умерли ещё три пациента с коронавирусом.
«Скончались ещё три пациента: двое мужчин, их возраст 71 год и 87 лет, и женщина, ей было 58 лет. Всего в Новосибирской области зафиксировано 108 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19», — сообщили в оперштабе.
В отделениях интенсивной терапии находятся 85 человек. На ИВЛ – 22 пациента.
В детскую больницу №3 госпитализированы 54 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 307.
В больницы районов области госпитализированы 604 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
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