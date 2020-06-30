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За сутки 111 – коронавирус в Новосибирске: ситуация на 12:00 4 июля

сегодня 12:01

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области за сутки выявили ещё 111 случаев заражения коронавирусом; общее число заболевших – 6393 человека.

В Новосибирской области за сутки выявили и новых заболевших и умерших от коронавируса. С начала пандемии умерли уже 108 человек.

111 новых больных

В Новосибирской области за сутки выявлено 111 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших 6393 человека.

108 умерших

За сутки в регионе умерли ещё три пациента с коронавирусом.

«Скончались ещё три пациента: двое мужчин, их возраст 71 год и 87 лет, и женщина, ей было 58 лет. Всего в Новосибирской области зафиксировано 108 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19», — сообщили в оперштабе.

В отделениях интенсивной терапии находятся 85 человек. На ИВЛ – 22 пациента.

6393 заболевших

В детскую больницу №3 госпитализированы 54 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 307.

В больницы районов области госпитализированы 604 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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коронавирус
Новосибирск

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