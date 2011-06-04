"Адреналина он мне выдал очень много": гигантского сазана поймал новосибирец в Боровом

Фото Александра Буракова из группы "Рыбалка в Новосибирске" в социальной сети "ВКонтакте"

Сазана весом более 6 килограммов поймал новосибирец; мужчина похвастал уловом в социальных сетях.

Новосибирец Александр Бураков поймал в Боровом огромного сазана. Вес улова — 6,3 килограмма. Фото рекордного улова мужчина разместил в группе "Рыбалка в Новосибирске" в социальной сети "ВКонтакте".

"Боровое, забагрил за хвост. Вес 6,3кг. адреналина он мне выделил очень много", — поделился впечатлениями рыбак.

На вопрос комментаторов о том, как удалось поднять "такую махину" из воды, мужчина ответил лаконично — "руками".

Кроме традиционных вопросов "на что ловил", "как долго ждал" и "возьми меня с собой", Бураков получил крупную порцию поздравлений. "Фортануло", "Саня, ты счастливчик", "Фигассе", "Круто, эмоций на всю жизнь похоже", — написали комментаторы.

Напомним, в июне новосибирские рыбаки поделились секретами клёва в черте города.