Был в шлеме: мотоциклист пострадал в ДТП с Mitsubishi на Бердском шоссе

Фото из группы АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте"

Авария с участием мотоциклиста и иномарки Mitsubishi Lancer произошла на Бердском шоссе; байкер получил серьёзные травмы.

Водитель мотоцикла получил травмы в результате столкновения с Mitsubishi Lancer на Бердском шоссе. Инцидент произошёл в субботу поздно вечером. Об этом сообщается в группе "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам проезжавших мимо очевидцев, на дороге рядом с остановкой «Звёздная» на асфальте лежал мужчина, а чуть поодаль от него — повреждённый мотоцикл.





"Также на аварийных сигналах на месте находится седан Mitsubishi Lancer, который, судя по всему, также причастен к аварии", — написали в группе "АСТ-54" очевидцы. "Также на аварийных сигналах на месте находится седан Mitsubishi Lancer, который, судя по всему, также причастен к аварии", — написали в группе "АСТ-54" очевидцы.

Кто является виновником произошедшего пока не известно, однако один из комментаторов отметил, что мотоциклист на большой скорости ехал позади "Лансера", и когда машина начала перестраиваться, двухколёсное транспортное средство "влетело ему в зад".