Был в шлеме: мотоциклист пострадал в ДТП с Mitsubishi на Бердском шоссе
Фото из группы АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте"
Авария с участием мотоциклиста и иномарки Mitsubishi Lancer произошла на Бердском шоссе; байкер получил серьёзные травмы.
Водитель мотоцикла получил травмы в результате столкновения с Mitsubishi Lancer на Бердском шоссе. Инцидент произошёл в субботу поздно вечером. Об этом сообщается в группе "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте".
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