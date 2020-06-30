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Четверо умерли, 112 заразились: сообщение оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирске 5 июля

сегодня 12:15

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Ещё четверо пациентов с подтверждённым коронавирусом скончались в инфекционных стационарах Новосибирской области за сутки; выявлено 112 новых случаев заражения COVID-19.

Коронавирус за последние сутки подтвердился ещё у 112 больных в Новосибирской области. В стационарах умерли четверо пациентов. Публикуем полный текст сообщения оперативного штаба региона от 5 июля.

"По данным оперативного штаба на утро 5 июля в регионе зарегистрировано 6 505 случаев COVID-19 (+112 за последние сутки), в том числе 380 детей. 4 071человек выздоровел (+31 за сутки).

Скончались еще четыре пациента: трое мужчин в возрасте 58 лет, 71 год и 77 лет и женщина, ей было 58 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 112 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 83 человека. На ИВЛ – 27 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализированы 54 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 316.

В больницы районов области госпитализированы 604 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 222 574 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 112 жителей региона, 26 498 человек сняты с наблюдения".

Автор:
Мария Машанова
журналист

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