Девушка выпрыгнула с балкона многоэтажки в Новосибирске: момент трагедии попал на видео
Фото очевидца, видео из паблика PRO Горский микрорайон
Инцидент произошёл вечером, 4 июля в Ленинском районе Новосибирска; на месте происшествия работали медики и сотрудники полиции.
Вечером, в субботу, 4 июля, молодая девушка в Новосибирске выпрыгнула с балкона квартиры, расположенной на 5-м этаже в Новосибирске.
Инцидент произошёл в 21.39 по адресу: микрорайон Горский, 63/1. Момент падения попал на видео.
По словам подписчиков сообщества Pro Горский микрорайон, девушка выбросилась с балкона.
К месту происшествия прибыла карета скорой помощи и полицейский патруль. Пострадавшая была госпитализирована.
Напомним, 3 июля двое детей из Красноярска выпали с балкона 4 этажа.
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