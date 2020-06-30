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Девушка выпрыгнула с балкона многоэтажки в Новосибирске: момент трагедии попал на видео

сегодня 00:11

Фото очевидца, видео из паблика PRO Горский микрорайон

Инцидент произошёл вечером, 4 июля в Ленинском районе Новосибирска; на месте происшествия работали медики и сотрудники полиции.

Вечером, в субботу, 4 июля, молодая девушка в Новосибирске выпрыгнула с балкона квартиры, расположенной на 5-м этаже в Новосибирске.

Инцидент произошёл в 21.39 по адресу: микрорайон Горский, 63/1. Момент падения попал на видео.

По словам подписчиков сообщества Pro Горский микрорайон, девушка выбросилась с балкона.

К месту происшествия прибыла карета скорой помощи и полицейский патруль. Пострадавшая была госпитализирована.

Напомним, 3 июля двое детей из Красноярска выпали с балкона 4 этажа.

Автор:
Михаил Докукин
блогер, фотограф, путешественник

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Теги

ЧП
трагедия
Новосибирск

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