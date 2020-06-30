Ещё 6736 человек в России заразились коронавирусом

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

6736 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в России за минувшие сутки; в стационарах скончались 134 пациента с COVID-19.

Ещё у 6736 человек в России диагностирован коронавирус. В инфекционных стационарах умерли 134 больных. Об этом 5 июля сообщили в федеральном оперативном штабе.

Новые случаи заражения диагностированы в 84 регионах страны.

🔸Москва — 650

🔸Московская область — 287

🔸Санкт-Петербург — 275

🔸Ханты-Мансийский АО — 272

🔸Свердловская область — 266

🔸Иркутская область — 241

🔸Нижегородская область — 217

🔸Ямало-Ненецкий АО — 187

🔸Архангельская область — 170

🔸Воронежская область — 148

🔸Мурманская область — 137

🔸Красноярский край — 133

🔸Челябинская область — 131

🔸Самарская область — 127

🔸Алтайский край — 115

🔸Новосибирская область — 112

🔸Ульяновская область — 105

🔸Саратовская область — 97

🔸Волгоградская область — 95

🔸Ростовская область — 93

🔸Хабаровский край — 89

🔸Омская область — 86

🔸Тюменская область — 83

🔸Ставропольский край — 82

🔸Оренбургская область — 82

🔸Республика Тыва — 81

🔸Пензенская область — 79

🔸Томская область — 77

🔸Чувашская Республика — 71

🔸Кемеровская область — 71

🔸Тульская область — 70

🔸Ивановская область — 69

🔸Приморский край — 65

🔸Краснодарский край — 62

🔸Белгородская область — 57

🔸Республика Коми — 55

🔸Ленинградская область — 53

🔸Пермский край — 53

🔸Республика Дагестан — 52

🔸Псковская область — 51

🔸Брянская область — 50

🔸Калужская область — 50

🔸Кировская область — 50

🔸Республика Карелия — 48

🔸Республика Башкортостан — 48

🔸Кабардино-Балкарская Республика — 47

🔸Владимирская область — 46

🔸Курская область — 46

🔸Забайкальский край — 46

🔸Республика Саха (Якутия) — 45

🔸Тамбовская область — 43

🔸Карачаево-Черкесская Республика — 43

🔸Курганская область — 42

🔸Республика Хакасия — 42

🔸Камчатский край — 42

🔸Республика Алтай — 41

🔸Орловская область — 40

🔸Рязанская область — 40

🔸Тверская область — 40

🔸Астраханская область — 39

🔸Смоленская область — 38

🔸Республика Татарстан — 38

🔸Ярославская область — 37

🔸Новгородская область — 37

🔸Республика Калмыкия — 37

🔸Липецкая область — 35

🔸Республика Мордовия — 35

🔸Сахалинская область — 35

🔸Амурская область — 34

🔸Республика Бурятия — 29

🔸Республика Марий Эл — 27

🔸Республика Адыгея — 26

🔸Костромская область — 22

🔸Республика Северная Осетия — 22

🔸Вологодская область — 21

🔸Ненецкий АО — 21

🔸Магаданская область — 21

🔸Удмуртская Республика — 20

🔸Калининградская область — 16

🔸Республика Ингушетия — 16

🔸Чеченская Республика — 15

🔸Республика Крым — 11

🔸Севастополь — 6

🔸Еврейская АО — 3.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 681 251 случай коронавируса в 85 регионах.

За весь период зафиксирован 10 161 летальный исход, выздоровели 450 750 человек