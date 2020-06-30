Ещё 6736 человек в России заразились коронавирусом
Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области
6736 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в России за минувшие сутки; в стационарах скончались 134 пациента с COVID-19.
Ещё у 6736 человек в России диагностирован коронавирус. В инфекционных стационарах умерли 134 больных. Об этом 5 июля сообщили в федеральном оперативном штабе.
Новые случаи заражения диагностированы в 84 регионах страны.
🔸Москва — 650
🔸Московская область — 287
🔸Санкт-Петербург — 275
🔸Ханты-Мансийский АО — 272
🔸Свердловская область — 266
🔸Иркутская область — 241
🔸Нижегородская область — 217
🔸Ямало-Ненецкий АО — 187
🔸Архангельская область — 170
🔸Воронежская область — 148
🔸Мурманская область — 137
🔸Красноярский край — 133
🔸Челябинская область — 131
🔸Самарская область — 127
🔸Алтайский край — 115
🔸Новосибирская область — 112
🔸Ульяновская область — 105
🔸Саратовская область — 97
🔸Волгоградская область — 95
🔸Ростовская область — 93
🔸Хабаровский край — 89
🔸Омская область — 86
🔸Тюменская область — 83
🔸Ставропольский край — 82
🔸Оренбургская область — 82
🔸Республика Тыва — 81
🔸Пензенская область — 79
🔸Томская область — 77
🔸Чувашская Республика — 71
🔸Кемеровская область — 71
🔸Тульская область — 70
🔸Ивановская область — 69
🔸Приморский край — 65
🔸Краснодарский край — 62
🔸Белгородская область — 57
🔸Республика Коми — 55
🔸Ленинградская область — 53
🔸Пермский край — 53
🔸Республика Дагестан — 52
🔸Псковская область — 51
🔸Брянская область — 50
🔸Калужская область — 50
🔸Кировская область — 50
🔸Республика Карелия — 48
🔸Республика Башкортостан — 48
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 47
🔸Владимирская область — 46
🔸Курская область — 46
🔸Забайкальский край — 46
🔸Республика Саха (Якутия) — 45
🔸Тамбовская область — 43
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 43
🔸Курганская область — 42
🔸Республика Хакасия — 42
🔸Камчатский край — 42
🔸Республика Алтай — 41
🔸Орловская область — 40
🔸Рязанская область — 40
🔸Тверская область — 40
🔸Астраханская область — 39
🔸Смоленская область — 38
🔸Республика Татарстан — 38
🔸Ярославская область — 37
🔸Новгородская область — 37
🔸Республика Калмыкия — 37
🔸Липецкая область — 35
🔸Республика Мордовия — 35
🔸Сахалинская область — 35
🔸Амурская область — 34
🔸Республика Бурятия — 29
🔸Республика Марий Эл — 27
🔸Республика Адыгея — 26
🔸Костромская область — 22
🔸Республика Северная Осетия — 22
🔸Вологодская область — 21
🔸Ненецкий АО — 21
🔸Магаданская область — 21
🔸Удмуртская Республика — 20
🔸Калининградская область — 16
🔸Республика Ингушетия — 16
🔸Чеченская Республика — 15
🔸Республика Крым — 11
🔸Севастополь — 6
🔸Еврейская АО — 3.
Всего на сегодняшний день в России выявлен 681 251 случай коронавируса в 85 регионах.
За весь период зафиксирован 10 161 летальный исход, выздоровели 450 750 человек
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