Ещё четыре человека умерли в Новосибирске от коронавируса: что известно о новых жертвах COVID-19

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Количество жертв коронавируса в Новосибирской области достигло 112 человек; за сутки в стационарах умерли четверо больных.

Ещё 4 летальных исхода пациентов с коронавирусом зафиксировано в Новосибирской области. Об этом 5 июля сообщает оперативный штаб региона.

Среди погибших — трое мужчин в возрасте 58 лет, 71 год и 77 лет и женщина, ей было 58 лет.

В отделениях интенсивной терапии находятся 83 человека. На ИВЛ – 27 пациентов.

По данным медиков, с начала пандемии в области скончались 112 человек с выявленным COVID-19.