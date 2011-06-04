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Глава Калмыкии хочет переименовать проспект Остапа Бендера

сегодня 18:58

Фото из открытых источников

Глава Калмыкии выступил с обращением к гражданам; он предложил внести поправки в местную Конституцию и переименовать проспект Остапа Бендера в столице.

Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте. С таким заявлением он выступил в ходе обращения к гражданам. По его словам, называть улицу в вымышленного персонажа несправедливо по отношению к настоящим героям.

«Нельзя имя вымышленного персонажа, ставшего синонимом обаятельного, но все-таки жулика, пройдохи, ставить наравне с именем человека из плоти и крови, настоящего героя, отдавшего свою жизнь ради всех нас», — объяснил Хасиков.

Хасиков вспомнил командующего Степным фронтом Красной Армии во время Гражданской войны Петра Анацкого. По его словам, герои войны преданы «незаслуженному забвению» в угоду чьей-то прихоти.

Также Хасиков предложил пересмотреть региональную Конституцю (Степное Уложение). По мнению главы Калмыкии, это «символ уже ушедшего времени, бурных 90-х годов».

Напомним, в марте новосибирцы требовали переименовать улицу Терешковой — это произошло после её предложения внести в Конституцию поправку об обнулении сроков президента.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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