Голосование по поправкам в Конституцию РФ, штраф для Волочковой, начало ЕГЭ - итоги недели Сиб.фм

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, pixabay.com, инстаграм Анастасии Волочковой, видео telegram-канала "Барнаульский нытик"

Неделя с 29 июня по 5 июля ознаменовалась историческим событием — россияне проголосовали за поправки в Конституцию РФ. Изменения в главном документе страны одобрили более 70% граждан. Голосование прошло в условиях пандемии коронавируса. Также в эти дни было принято важное для Новосибирска решение: городу присвоили звание “Города трудовой доблести”, признав его заслуги во время Великой Отечественной войны. В честь значимого события в городе провели салют и планируют установить стелу. Главные события прошедших семи дней – в Итогах недели Сиб.фм.

Наказание для Волочковой

В понедельник, 29 июня, балерину Анастасию Волочкову и её приятеля привлекли к административной ответственности. Ранее они посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин селе Дивеево в Нижегородской области. Об этом «РИА Новости» рассказал руководитель объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев.

На визит Волочковой обратили внимание местные жители и губернатор региона Глеб Никитин. Глава области заявил, что «закон един для всех». Село Дивеево и находящийся в нём монастырь закрыли на карантин в середине апреля. В церковном учреждении ограничительные меры отменили 11 июня, однако сам населённый пункт до сих пор остаётся закрытым, поскольку, по данным на 29 июня, там зафиксировано 424 случая заражения COVID-19.

Приговор директору новосибирского детсада за травму ребёнка

Во вторник, 30 июня, Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении директора детского сада «Смешарики» Светланы Усольцевой. Её признали виновной в падении аквариума на девочку.

Усольцеву приговорили к полутора годам условно с аналогичным испытательным сроком. Также директор детсада должна выплатить пострадавшей стороне компенсацию материального ущерба в размере 13,1 тысячи рублей. Материальный вред пострадавшие оценили в 100 тысяч рублей

Инцидент в детском саду «Смешарики» произошёл в мае 2019 года. В детской комнате на маленькую девочку упал аквариум. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ

В среду, 1 июля, по всей России прошло голосование по поправкам в Конституцию РФ. Для этого день посреди рабочей недели сделали выходным. В Новосибирской области явка на избирательные участки превысила ожидания властей. Она составила почти 35 %. В 2018 году на выборы губернатора региона пришли только 22%. На предыдущих выборах губернатора в 2014 году явка тоже не превысила 30 %.

За поправки проголосовали почти 70% пришедших на участки Новосибирской области. Всего в России изменения в Конституцию поддержали 77,92% проголосовавших, против — 21,27%. Больше всего поправки поддержали в Чечне (97,92%), Туве (96,79%) и Крыму (90,07%).

Присвоение нового звания Новосибирской области

В четверг, 2 июля, президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Новосибирску звания «Город трудовой доблести». Также аналогичный статус получили еще 19 городов. Путин отметил, что огромное количество жителей попавших в список городов поддержали заявки.

Ранее более 500 тысяч новосибирцев проголосовали за присвоении городу почётного звания РФ «Город трудовой доблести». Сбор подписей проходил параллельно с голосованием по внесению поправок в Конституцию РФ. В честь нового статуса вечером в Новосибирске устроили праздничный салют, а на следующий день в Центральном парке торжественно запустили светомузыкальный фонтан под аккомпанемент песен военных лет.

Кроме Новосибирска, почётное звание получат Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск, Боровичи.

Начало ЕГЭ

В пятницу 3 июля, в Новосибирской области, как и во всей стране, началось проведение единых государственных экзаменов. Сиб.фм наблюдал подготовку к сдаче в одном из пунктов, расположенном в гимназии №6 "Горностай".

При входе у всех учеников проверяли температуру, члены комиссии следили за ношением масок и соблюдением социальной дистанции. На полу в школе сделали соответствующую разметку. Чтобы обезопасить школьников, в классах учеников рассадили по 9 человек вместо привычных 15-16.

Всего в этом году ЕГЭ будут сдавать 13 800 человек. Это нынешние 11-классники и выпускники прошлых лет, решившие поступать в университеты. По сравнению с 2019 годом это на 2900 человек меньше.

Вечеринка в Алтайском крае

В ночь на субботу, 4 июля, жители Алтайского края устали от соблюдения противоэпидемиологических мер и устроили вечеринку. В сеть попало видео, на котором танцует толпа молодёжи. Социальной дистанции практически никто не придерживался. Публикация была сделана в телеграм-канале «Барнаульский Нытик».

«Количество подтвержденных случаев по краю ставит официальный рекорд. При этом тусят и курорты края с максимальным отрицательным соблюдением социальной дистанции», – говорится в аннотации к публикации.

Позже стало известно, что инициаторами дискотеки стал «ХХХХ Бар Горный Алтай», расположенный вблизи озера Ая в Алтайском крае.

С 27 июня власти Алтайского края разрешили возобновить работу объектов туризма и общественного питания, но сохранили запрет на проведение массовых мероприятий.

Ураган в Красноярском крае

В воскресенье, 5 июля, стало известно, что из-за урагана в Красноярском крае один человек погиб и пятеро пострадали в палаточном лагере у озера Маслеево. Об этом сообщило региональное МЧС. Озеро Маслеево — одно из популярных мест отдыха в Дзержинском районе региона. Сюда часто приезжают семьями, чтобы отдохнуть "дикарями".

Накануне на район обрушился мощный ураган, поваливший крупные деревья. Они упали на палатки, в которых в это время спали люди, а также на припаркованные рядом с озером автомобили.

"На месте происшествия работали сотрудники МЧС и спасатели краевого учреждения «Спасатель». Они расчистили территорию от завалов и распилили поваленные деревья. Всего к ликвидации последствий стихии были привлечены 33 человека, 10 единиц техники, в том числе от МЧС — 22 человека и 6 единиц техники", — сообщается на сайте ГУ МЧС.

Такими были самые заметные события с 29 июня по 5 июля. Чем запомнятся следующие семь дней – расскажем в воскресенье в Итогах недели Сиб.фм.

Соблюдайте меры предосторожности, берегите себя и своих близких.